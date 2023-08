Kijk wie we daar hebben! Eden Hazard duikt ineens op tijdens wedstrijd van opvallende club

Eden Hazard zit na het verbreken van zijn contract bij Real Madrid nog steeds zonder club. De verwachting begint steeds meer te worden dat hij ermee gaat stoppen, al weet je maar nooit dat het gaat kriebelen. Gisteren dook hij alvast weer op in een voetbalstadion.

En niet zomaar één: op Stamford Bridge, de thuishaven van ex-club Chelsea. Die speelden hun seizoensopener tegen Liverpool en Hazard was een opgemerkte gast in de VIP. De voormalige Rode Duivel is nog altijd enorm populair bij The Blues en dat was er ook aan te zien.

Intussen weten we wel nog altijd niet wat hij van plan is met zijn carrière. Velen denken dat hij zijn schoenen aan de haak zal hangen (als hij dat nog niet gedaan heeft). Anderen denken dat hij nog steeds naar het juiste project voor zijn toegetakeld lichaam aan het zoeken is.