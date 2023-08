Manchester United wil Rode Duivel: Ten Hag maakt prioriteit van hem

Het ging de laatste tijd veel over Roméo Lavia, Romelu Lukaku, Timothy Castagne... Maar er is nog een Rode Duivel die graag een transfer wil maken. Amadou Onana zit nog steeds bij Everton, maar er is nu topinteresse voor hem.

Volgens de Britse kwaliteitskrant The Guardion heeft Manchester United zijn bedoelingen kenbaar gemaakt aan Everton. Erik ten Hag vindt dat er een gebrek aan fysieke kracht in zijn team zit en is dus uitgekomen bij de rijzige middenvelder. Everton zou echter weigerachtig staat tegenover een transfer van Onana, die ze pas vorige zomer voor een slordige 36 miljoen weghaalden bij Lille. De club staat financieel sterk genoeg om hem te houden. Voor coach Sean Dyche is hij immers een sleutelspeler en ze zouden hem nog graag minstens een jaar houden. Everton zal niet met minder dan 55 miljoen genoegen nemen, weet de Britse krant nog.