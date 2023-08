Het spook dat Manchester United blijft achtervolgen: perikelen Harry Maguire tonen aan waarom gezonde kleedkamer belangrijk is

Harry Maguire trekt dan toch niet naar West Ham United. The Hammers trokken de stekker uit de onderhandelingen, en daar zal zowat iedereen bij Manchester United om balen.

Behalve Harry Maguire zelf. Die is volgens verscheidene media bereid om voor zijn plek bij The Mancunians te vechten. Bij United is hij echter de vierde keuze geworden centraal in de defensie, na Varane, Martinez, Lindelöf en zelfs Shaw (een linksback die ook als centrumverdediger uit de voeten kan).

Zou het niet vooral te maken hebben met het astronomisch hoge loon dat Maguire (nog steeds) binnenrijft bij de Engelse topclub? Bij Man. United krijgt hij een loon van omgerekend 222.000 euro per week. Dat maakt van hem de negende best betaalde speler van de club.

Een salaris waar hij bij West Ham United alleen maar van kan dromen. Harry Maguire eist volgens de doorgaans goed geïnformeerde David Ornstein dan ook 8 miljoen euro van Manchester United, als 'compensatie' voor het minder hoge loon dat hij bij de Londense club zou ontvangen. Qua gebrek aan zelfbesef kan dat wel tellen.

Erfenis van vorig bestuur?

Het lijkt echter allemaal een erfenis van het vorige bestuur, dat United totaal mismanagede. Onder de veel bekritiseerde Ed Woodward werden er bijzonder hoge lonen uitgegeven aan spelers die niet aan de verwachtingen konden voldoen. In 2019 werd Maguire onder bewind van de directeur naar Old Trafford gehaald.

Het doet denken aan de situatie Paul Pogba. Een speler die tegen wil en dank in bij de club gehouden wordt, omdat niemand aan zijn hoge salariseisen wil voldoen. Uiteindelijk geraakte Man. United 'verlost' van Pogba, en trok de Fransman (die einde contract was bij de Engelse club) gratis terug naar Juventus.

Met Harry Maguire lijkt er zich een soortgelijk scenario af te spelen. Het toont aan hoe belangrijk het is om een kleedkamer gezond te houden, en dit soort problemen te vermijden. Want de Engels international mag dan wel vechten voor zijn plek bij The Red Devils, het ziet er wederom naar uit dat Erik ten Hag de centrale verdediger geen tot weinig kansen zal geven. Het afnemen van de kapiteinsband, was alvast een duidelijk signaal.