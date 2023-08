Na 96 minuten al de verpersoonlijking van het nieuwe Club Brugge: "Vooral dat maakt me zeer gelukkig"

96 minuten maakte hij al voor Club Brugge. En toch heeft hij al een geweldige indruk nagelaten. En de speler zelf geeft ook een nieuw elan aan de ploeg.

Philip Zinckernagel maakte meteen indruk. Op bezoek bij KAS Eupen was hij bijzonder bedrijvig én meteen ook goed voor twee doelpunten.

Coach Ronny Deila was vol lof voor de nieuwkomer, die hij ook bij Standard al onder zijn hoede had. "Hij was top. Ik weet dat hij veel kwaliteiten heeft en nog beter wordt met kwaliteitsvolle spelers rondom zich."

"Het is een grote competitie en daarbij vind ik consistentie wel belangrijk. We moeten werken aan het vertrouwen en de automatismen."

Connectie

Zinckernagel zelf was ook héél tevreden: "Het belangrijkste is de connectie tussen de aanvallende spelers. En die is heel goed. Het gevoel in de groep is fantastisch. Vooral de samenhorigheid in deze kleedkamer maakt mij zeer gelukkig", klinkt het bij HLN.

In Het Nieuwsblad hamerde hij dan weer op de drang naar voren: "We blijven pushen. Zelfs bij 0-5 speelden we alsof het 1-1 was."