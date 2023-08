📷 OFFICIEEL Dit zijn de cijfers van de uitleenbeurt van Charles De Ketelaere

Al enkele weken hadden AC Milan en Atalanta een principeakkoord over de uitleenbeurt van Charles De Ketelaere na zijn geflopte seizoen van vorig jaar.

Met de deal is een huurprijs van 3 miljoen euro gemoeid. Als Atalanta hem na dit seizoen definitief wil binnenhalen dan moet het een aankoopoptie van 23 miljoen euro betalen.

In de deal zitten ook enkele bonussen, goed voor in het totaal 4 miljoen euro. Het verlies zou dan ook heel beperkt zijn als Atalanta hem na dit seizoen overneemt. Bij een doorverkoop strijkt AC Milan nog 10 procent op.

De Ketelaere stond in het verleden in de interesse van Atalanta, maar de club kon niet wedijveren met Leeds en AC Milan. Het wilde toen slechts 20 miljoen euro geven.

Bij Atalanta zal onze landgenoot spelen met het rugnummer 17. Atalanta haalde ook al West Ham-aanvaller Gianluca Scamacca binnen. Met De Ketelaere moet hij Rasmus Højlund die naar Manchester United trok doen vergeten.

CDK è qui! 🤴🏼🇧🇪 Benvenuto a Bergamo, Charles! 🖤💙



Charles #DeKetelaere is here! ⚫️🔵 Welcome to Bergamo, Charles! 👋#WelcomeDeKetelaere #GoAtalantaGo pic.twitter.com/INfZc9emLk