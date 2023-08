Analist wil dat Tedesco gepasseerde Rode Duivel terughaalt na blessure van De Bruyne

Kevin De Bruyne is geblesseerd en zal ook voor de Rode Duivels niet beschikbaar zijn. Het is uitkijken wie zijn vervanger wordt.

Kevin De Bruyne blesseerde zich in de eerste match van het seizoen in de Premier League bij Manchester City en zal lange tijd out zijn. Er wordt gesproken van een operatie en een inactiviteit van enkele maanden.

Zorgen voor Pep Guardiola, maar ook voor de Rode Duivels. Bondscoach Domenico Tedesco moet op zoek naar een oplossing om de draaischijf van de ploeg te vervangen. Er zijn heel wat mannen die daarvoor in aanmerking komen.

Analist Alexandre Teklak komt alvast met een opvallende naam opdraven. Hij zou graag hebben dat Dries Mertens terug bij de nationale ploeg komt. “Waarom niet?”, klinkt het in La Dernière Heure.

“Hij kan naast of achter de spits spelen, zoals hij momenteel in Turkije doet. En hij is ook een belangrijke man in de kleedkamer. Hij kan hoog niveau en ervaring aan de jongere spelers overbrengen.”