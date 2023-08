Eerste maanden van Tedesco als bondscoach: "Zo moeilijk is dat nu niet"

Domenico Tedesco nam begin dit jaar over als bondscoach. Hij werd de opvolger van Roberto Martinez.

Roberto Martinez nam na het teleurstellende WK in Qatar afscheid van de Rode Duivels. De Spanjaard werd opgevolgd door Domenico Tedesco die meteen een nieuwe schwung in de nationale ploeg probeerde te brengen.

“Verfrissend. Nu, moeilijk is dat niet: de laatste drie jaar hebben we ons extreem geërgerd aan Martínez. Alles na hem was dus beter”, klinkt het bij analist Eddy Snelders in HUMO. “Tedesco speelt geen verstoppertje, is open en antwoordt op vragen.”

Het is uitkijken of hij dat ook zal blijven doen, want Marc Wilmots startte ook op die manier en toen het moeilijker liep kon die laatste volgens Snelders vrij moeilijk met kritiek om.

Tedesco wordt meteen ook extra-sportief op de proef gesteld. “Waar hij zeker geen rekening mee zal hebben gehouden, is het akkefietje met Courtois. Als slimme coach maak je dan een knieval. Alleen doe je dat liever niet in het aanschijn van je spelersgroep, het moet dus omfloerst gebeuren.”

Snelders ziet geen probleem dat Courtois binnenkort terug zal zijn. “Je moet niet volharden in de koppigheid. Het belangrijkste is dat Courtois terugkeert bij de Duivels. Ondanks zijn onhebbelijkheden hebben we hem nodig. Of dat Faes, Castagne of Debast dan goed of slecht gezind maakt: who cares?”