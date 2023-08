Vandenbempt neemt duidelijk standpunt in over Lukaku bij Rode Duivels

De Europese competities zijn van start gegaan. Volgende maand is het alweer tijd voor de Rode Duivels.

EK-kwalificatiematchen voor de Rode Duivels en voor analist Peter Vandenbempt is het uitkijken wat bondscoach Domenico Tedesco zal doen met Romelu Lukaku. “Het zou zeer eigenaardig zijn dat een voetballer die straks misschien 3 maanden zelfs geen proftraining heeft gedaan toch op topniveau kan presteren. Dat is tegen alle logica in”, klinkt het bij Sporza.

Al lijkt een Lukaku hoe dan ook een meerwaarde te zijn, al zijn er ook risico’s. “Door zijn kwaliteiten en verdiensten bij de nationale ploeg moet er voor Lukaku veel tolerantie zijn. Maar als je echt niet speelt is het toch een groot risico, zelfs voor blessures.”

De vraag is dan ook of je een speler die niet echt een club heeft wel kan oproepen. “Het is een heel exceptioneel geval. Moest Lukaku gewoon op de bank zitten zou het iets anders zijn, dan zou ik hem zeker oproepen. Daar bestaat geen discussie over, maar hij traint nu niet eens.”

Wat niet is, kan uiteraard nog altijd komen. “Hopelijk is de situatie over 3 weken anders. De verwachting is toch dat hij opgeroepen wordt, al is het maar om hem een goed gevoel te geven. Of hij dan zal spelen is nog iets anders.”