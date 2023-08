Ajax en Engelse clubs willen belangrijke speler Antwerp wegkapen en verhogen de druk (en dat is geen verrassing)

Bij kampioen Royal Antwerp zijn ze niet slecht aan het seizoen begonnen. De komende twee weken staan héél belangrijke wedstrijden op het programma.

Kampioen Antwerp weet pas zaterdagavond tegen wie het speelt in de play-offs van de Champions League, maar wil heel graag naar de groepsfase. Daartoe rekent het op al zijn spelers.

Royal Antwerp FC moet namelijk nog opletten dat het geen spelers meer kwijtspeelt de komende dagen of weken. Zo is er heel veel belangstelling in Gaston Avila ondertussen.

12 miljoen

Er wordt een bedrag van 12 miljoen euro genoemd en dan zou The Great Old haast niet kunnen weigeren. De Amsterdammers hadden nog een aantal andere opties, maar die zijn aan het opdrogen.

Nicolas Tagliafico was de topkandidaat, maar een terugkeer naar Ajax lijkt er niet in te zitten. Zijn looneisen blijken veel te hoog en geen spek naar de Amsterdamse bek op die manier.

Ook aan de mouw van Hiroki Ito wordt ondertussen getrokken, maar ook hem krijgen ze niet weg bij VfB Stuttgart. En dus is Gaston Avila de meest waarschijnlijke piste die overblijft.

Er was deze week ook sprake van interesse uit de Premier League. Iets waar Antwerp kan van profiteren om de prijs te handhaven (en misschien nog een beetje op te drijven).

2029 speelminuten

Een echte verrassing is de aandacht voor de 21-jarige Argentijnse flankverdediger zeker niet. Hij is polyvalent en kan op zowat elke verdedigende positie uit de voeten.

Avila kwam een jaar geleden van Boca Juniors naar Antwerp voor een bedrag van om en bij de 4,5 miljoen euro. The Great Old wil nu een veelvoud.

Vorig seizoen verzamelde hij 2029 speelminuten in 31 wedstrijden over alle competities heen. In oktober en november was dat nog bij de Antwerpse beloften, na het WK sloot hij aan bij de A-ploeg. Daarna ging hij haast niet meer uit de ploeg.