Challenger Pro League: Lommel klopt Club NXT op het nippertje, RSCA Futures smeren Dender meteen thuisnederlaag aan

Op de tweede speeldag van de Challenger Pro League ontving Dender de Anderlecht Futures, terwijl Club NXT naar Lommel trok.

Dender had zijn eerste wedstrijd van het seizoen nipt gewonnen met 0-1 van RC Liège, terwijl Anderlecht met 1-3 de boot inging tegen Beerschot. Dender kon dus 6 op 6 pakken, de Futures wilden hun seizoen niet met 0 op 6 beginnen.

Nilson Angulo, vorig jaar voor bijna 2 miljoen euro weggehaald in zijn thuisland Ecuador, zette de Futures vijf minuten voor rust op voorsprong. Gilles Ruyssen zorgde er vier minuten later al voor dat Dender weer op gelijke hoogte kwam en met een 1-1 de rust in trok.

In de tweede helft scoorden de beloften van Anderlecht nog twee keer. Amando Lapage, de kleinzoon van Paul Van Himst maakte er in de 71ste minuut op prachtige wijze 1-2 van, Tudor Mendel-Idowu, transfervrij overgekomen van Chelsea, zorgde zes minuten later voor de 1-3.

Hens milderde in de blessuretijd nog tot 2-3, maar verloor toch zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Beide ploegen beginnen zo met een 3 op 6 aan het nieuwe seizoen.

🤯 | Een absolute 𝓹𝓪𝓻𝓮𝓵 van Amando Lapage ‼️ #DENAND pic.twitter.com/lCVi98dmdv — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) August 18, 2023

Lommel wint opnieuw op het nippertje

Lommel (0-1 tegen Oostende) en Club NXT (3-2 tegen Lierse K.) hadden hun eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen en konden dus 6 op 6 pakken. De thuisploeg begon ook het best aan de match, Club-doelman Shinton stond in een schietkraam, maar hield zijn netten schoon.

Lommel bleef ook in de tweede helft komen en kreeg in de 70ste minuut een penalty na hands in de zestien. Shinton pakte en het leek op een 0-0 te eindigen, maar Lommel herhaalde wat het vorige week deed en scoorde nog in het slot. Caue Vinicius zorgde in de 93ste minuut nog voor de 1-0 zege, waardoor Lommel 6 op 6 pakt.