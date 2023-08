📷 'Jordan Lukaku heeft akkoord gesloten met nieuwe club'

Jordan Lukaku wil een nieuwe poging ondernemen om zijn carrière op de rails te krijgen. Hij zou een princiepsakkoord gesloten hebben met een nieuwe club.

De carrière van Jordan Lukaku ging de voorbije jaren helemaal achteruit. Na drie jaar Oostende trok hij richting Lazio Roma. Daar werd hij in het seizoen 2020-2021 verhuurd aan Royal Antwerp FC, maar erna ging het van kwaad naar erger.

In januari 2022 werd hij uitgeleend aan Vicenza in de Serie B waar hij maar 9 keer in actie kwam. Vorige zomer trok hij naar het Spaanse Ponferradina. Ook daar speelde hij maar 8 wedstrijden, waardoor hij besliste zijn contract op te zeggen.

De broer van Romelu Lukaku is ondertussen al 29 jaar oud. Volgens de Turkse journalist Erdem Sen heeft Lukaku een princiepsakkoord gesloten met de Turkse tweedeklasser Adanaspor en wordt de komende dagen de deal helemaal afgerond.