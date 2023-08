Heeft Lukaku een héél groot probleem? 'Chelsea is getalm grondig beu en zet Rode Duivel voor blok'

Heeft Romelu Lukaku een probleem? De Rode Duivel heeft nog steeds geen nieuwe club, terwijl ook Chelsea FC de soap stilaan beu is. En dat hebben de Londenaren héél duidelijk gemaakt.

De transfer van Romelu Lukaku naar Juventus FC lijkt hoe langer hoe onwaarschijnlijker, terwijl Big Rom voor Tottenham Hotspur ook allesbehalve de eerste keuze is om Harry Kane te vervangen.

Meer zelfs: enkel uit Saoedi-Arabië is er concrete interesse in de aanvaller. Ondertussen heeft ook Chelsea FC een héél duidelijk signaal richting Lukaku gestuurd. De Londenaren zijn allesbehalve van plan om koopjes te houden.

© photonews

Volgens de Engelse media liet de Londense topclub weten dat er enkel nog zal worden meegewerkt aan hun voorwaarden. Met andere woorden: een geïnteresseerde club zal de volle pot – versta: een evenaring van de aanbiedingen uit het Midden-Oosten – moeten betalen om hem los te weken.

Verkommeren in B-kern?

Het lijkt er meer en meer op dat Lukaku de komende maanden zal verkommeren in de B-kern van Chelsea. De aanvaller gaf meermaals aan dat een transfer naar de woestijn géén optie is. Of valt er de komende dagen alsnog een oplossing uit de bus?