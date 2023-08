Antwerp heeft drie opties om Avila te vervangen in cruciale match tegen AEK

Het vertrek van Gaston Avila naar Ajax komt bijzonder ongelegen voor Mark van Bommel. Net voor het belangrijke tweeluik tegen AEK Athene moet hij zijn enige echte linksachter vervangen. Daarvoor heeft hij wel een paar opties.

Zo kan Jelle Bataille naar de linksback opschuiven en Ritchie De Laet kan op de rechtsback gaan spelen, terwijl Zeno Van Den Bosch naast Alderweireld komt te staan.

Maar ook Sam Vines heeft al gedepaneerd op de linksback, dat zou de makkelijkste oplossing zijn omdat er niet te veel geschoven moet worden. Daardoor kan het ervaren duo Alderweireld-De Laet in het centrum blijven staan tegen de bonkige Grieken.

Maar er is ook nog Soumaïla Coulibaly, al is de 19-jarige Fransman nog niet helemaal fit en heeft hij zijn debuut nog niet gemaakt voor The Great Old. Alles bij elkaar genomen lijkt optie 1 dus de meest logische.