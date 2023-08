Alexis Saelemaekers staat voor een grote keuze en het zal de juiste moeten zijn

Deze zomer staat synoniem voor een nieuwe start voor Alexis Saelemaekers. De Rode Duivel zal een nieuwe club moeten zoeken, ver van AC Milan.

Het is tegenwoordig niet fijn vertoeven als Rode Duivel in Milaan. De Ketelaere vertrok al naar Bergamo, Vranckx keerde terug naar Wolfsburg. Lukaku werd persona non grata bij Inter en ook voor Origi zal er een oplossing gezocht worden bij AC Milan.

En ook Alexis Saelemaekers (24) lijkt niet meer in de plannen van trainer Pioli te passen. In de eerste thuiswedstrijd tegen Bologna zat Saelemaekers niet bij de selectie bij AC Milan. Ook voor hem lijkt er een oplossing gezocht te worden.

Hobbelig parcours

Saelemaekers trok in januari 2020 op huurbasis van Anderlecht naar AC Milan voor zo'n 3,25 miljoen euro. Milan haalde hem in september van dat jaar dan definitief binnen voor zo'n 7,65 miljoen euro. In zijn eerste volledige seizoen onder Pioli speelde Saelemaekers 40 wedstrijden waarin hij 3 goals maakte en 7 assists gaf.

In het seizoen dat daarop volgde, begon Saelemaekers ook vaak als basisspeler op de rechterflank bij Milan. Maar door zijn gebrek aan efficiëntie verloor Saelemaekers als maar meer zijn plaats aan de Braziliaan Junior Messias. Hij eindigde het seizoen dan ook als invaller.

Vorig seizoen onderging Saelemaekers hetzelfde lot. Hij scoorde wel twee doelpunten in de eerste twee matchen van de groepsfase van de Champions League, maar echt overtuigen kan Saelemaekers niet. Door een knieblessure miste Saelemaekers ook het WK en kon hij ook in de vier resterende groepsmatchen in de Champions League niet meer in actie komen.

In de halve finale van de Champions League tegen Inter krijgt Saelemaekers opnieuw een kans, maar na een uur wordt hij in de heenwedstrijd al gewisseld. In de terugwedstrijd mag hij enkel invallen. Uiteindelijk strandt Saelemaekers op 4 goals en 3 assists in 39 wedstrijden, ook weer vooral als invaller.

Een keuze die belangrijk zal zijn

Op zijn 24ste lijkt Saelemaekers al op een keerpunt in zijn carrière te staan. Na een veelbelovende start bij Milan lijkt hij opnieuw te moeten herbronnen. Een uitleenbeurt of een definitieve transfer moet hem opnieuw ergens een vaste basisplaats opleveren.

Hij wordt onder meer bij Marseille, West Ham of Betis genoemd. Het zal voor Saelemaekers belangrijk zijn om, net als heel wat Rode Duivels, te spelen in een seizoen met een EK. Of hij dreigt opnieuw een groot toernooi te missen met de Rode Duivels.