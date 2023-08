📷 'Opvallende wending in transferdossier van Arthur Theate'

RB Leipzig deed Stade Rennes een voorstel om Arthur Theate over te nemen. De Duitse club wil hem een seizoen huren, met een verplichte aankoopoptie van 30 miljoen euro volgende zomer.

Rennes gaat echter niet akkoord met die deal. De Franse club van de Rode Duivel kreeg volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur nu echter ook een bod uit het verre oosten.

Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië zou tussen de 20 tot 25 miljoen euro willen betalen om Theate naar de woestijn te halen. Een bod dat zo goed als zeker ook van tafel zal geveegd worden door Rennes.

De vraag is ook of Theate wel zin heeft om op zijn leeftijd al naar Saoedi-Arabië te trekken. Wellicht wil hij liever in een grote competitie in Europa blijven spelen om verder door te groeien.

