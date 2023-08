Pochettino met opmerkelijk antwoord op Lukaku-vragen, wiens naam hij niet wil vermelden

Wie gaat er Romelu Lukaku bevrijden? De spits traint nog altijd bij de beloften van Chelsea en heeft naar verluidt nog geen woord gewisseld met nieuwe trainer Mauricio Pochettino. Die laatste krijgt er wel constant vragen over, maar vertikt het hem bij naam te noemen.

"Er is niets veranderd aan de situatie", zei Pochettino toen er hem weer gevraagd werd naar Lukaku. Aangezien de spits al zo lang zonder nieuwe club zit, werd er ook gevraagd of hij straks geïntegreerd zou kunnen worden bij de A-ploeg.

"De situatie was er al toen ik hier arriveerde. Sindsdien is er niets veranderd en het is ook niet aan mij om daarvoor te zorgen. De club en de speler willen nog steeds een oplossing vinden”, zei de Argentijn.

Pochettino noemde hem constant "de speler waarnaar je vraag", niet echt een goed teken. "De dynamiek in het voetbal is razendsnel. Ik herinner me dat Jürgen Klopp eens zei dat hij nooit 100 miljoen wilde betalen voor een speler. Tot Liverpool zo’n bedrag bood op een speler en Klopp zijn fout toegaf. Dat geldt ook voor deze situatie. Als er iets verandert, zal ik daarover geïnformeerd worden en mij daaraan aanpassen."