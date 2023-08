Sportief directeur na dramatische seizoensstart met SK Beveren: "We hadden er niet op gerekend dat het nu al van moeten zou zijn"

SK Beveren had haar seizoensstart in de Challenger Pro League wellicht anders voorgesteld. De Oost-Vlamingen gingen gisteren ten onder tegen Patro Eisden (2-1) en pakken een magere 1/9.

Volgens sportief directeur Tom Van den Abbeele is balbezit en dominantie niet het probleem. “Want net als vorige week tegen Seraing en in onze openingswedstrijd tegen Jong Genk domineerden we wel en hadden we veruit het meeste balbezit. Maar we slaagden er niet in om er doelrijpe kansen uit te puren, laat staan voldoende doelpunten. En daar moeten we nu wel snel onze conclusies uit trekken”, gaf hij toe.

De Beverse supporters kunnen in ieder geval geen vrede nemen met een 1/9, zeker niet na de duidelijk uitgesproken titelambities. “Ik begrijp de kritiek. In het voetbal zijn er helaas slechts 90 minuten belangrijk in een week. Ik kan enkel maar zeggen dat er in de week heel hard gewerkt wordt, voor én achter de schermen."

Van den Abbeele is er ook van overtuigd dat het goed zal komen. "Ik ben ervan overtuigd dat dit harde werk ook zal beloond worden. Ik pleit dus voor rust. We zijn ook nog met een aantal versterkingen bezig. Dat was al langer gepland. Maar we hadden er niet op gerekend dat het nu al van moeten zou zijn. Deze week mag er in elk geval nieuws verwacht worden.”