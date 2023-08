Alweer terug naar Engeland? 'Opvallende Premier League-club toont interesse voor Origi'

Divock Origi (28) is op zoek naar een nieuwe ploeg. Onder meer Vincent Kompany zou hem een uitweg kunnen bieden.

Na een mislukt seizoen bij AC Milan moest Divock Origi opnieuw op zoek naar een nieuwe club. Volgens HLN zou het Burnley van Vincent Kompany hem een uitweg kunnen bieden. Een huur met aankoopoptie als een definitieve transfer is een mogelijkheid.

Er zou ook een aanbieding geweest zijn van Tirino uit de Serie A, dat een huur met optie voorstelde, maar dat zou Milan geweigerd hebben. Net zoals voor enkele andere Rode Duivels zou er ook interesse zijn uit Saoedi-Arabië.

Al Fateh, de club van Jason Denayer, zou namelijk interesse tonen voor Origi. Maar Origi zou echter weigerachtig staan om een overstap naar Saoedi-Arabië te maken, met het EK van volgende zomer in gedachten en zich toch nog in Europa in de kijker te kunnen spelen.