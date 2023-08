Kapitein van Premier League-topclub betrokken in massale vechtpartij: politie doet onderzoek

Na de 1-0 nederlaag op 19 augustus op het veld van Manchester City, besloot Jamaal Lascelles met zijn jongere broer en een vriend uit te gaan in het centrum van Londen. Nu gaan er beelden de ronde waarop te zien is dat de nacht niet zo vredevol is verlopen.

Na het verlaten van de nachtclub 'Chinawhite', werd zijn jongere broer uit het niets in de keel geslagen, dat meldt Daily Mail. Volgens een ooggetuige was dit het moment dat de Newcastle-kapitein zich begon te mengen. Hierna zou een groep van 6 tot 8 personen zich op Lascelles geworpen hebben, om hem dan langs alle kanten te belagen.

Tijdens het incident zou er volgens getuigen ook gedreigd zijn geweest dat ze hem en zijn broer zouden neerschieten. Dit verhaal zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen.

Police are investigating a city-centre brawl involving Newcastle captain Jamaal Lascelles in which it is claimed a gang of men ‘threatened to shoot’ the player and his brother.#NUFC | @CraigHope_DM pic.twitter.com/cvm2ER4osP