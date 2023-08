Twee (ex-)Rode Duivels solliciteren meteen bij Sporting Hasselt na overname door Sam Kerkhofs

Gisteren werd het officieel: Sporting Hasselt wordt overgenomen door Sam Kerkhofs en acteur Rik Verheye. De twee maakten dat bekend op alle sociale media en al snel kregen ze heel wat - bekende - reacties.

Het is door velen geweten dat Kerkhofs de neef is van Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens. Hij begon zijn bedrijf Sporthouse Group als ondersteuning voor de sociale media van sporters. Mertens zelf zit natuurlijk bij hem, maar ook Dennis Praet, die ook uit het Leuvense afkomstig is.

Praet was gisteren één van de eersten die reageerde op de post op Instagram. "Ik ben volgend jaar einde contract", schreef hij met een lachend gezichtje.

Het duurde ook niet lang vooraleer Dries Mertens daar zelf ook op antwoordde: "Ik ook", schreef de speler van Galatasaray. Als sollicitaties kan dat alvast tellen.