'Jean Butez heeft nieuws over last minute vertrek bij Royal Antwerp FC'

Jean Butez is nog altijd speler van Royal Antwerp FC. Al is het de vraag of dat ook na 1 september nog zo blijft.

Jean Butez staat vanavond onder de lat bij Royal Antwerp FC, maar een transfer voor het einde van de zomermercato is nog altijd een mogelijkheid. “Komt er een voorstel, zal ik luisteren. Eerst naar mijn zaakwaarnemer, daarna naar de club”, zegt Butez aan Het Laatste Nieuws.

De laatste tijd hoort hij hem niet zo vaak meer. “Minder dan gewoonlijk alleszins. Hij weet dat hij me niet elke dag moet bellen als er niks is. Ach, ik heb gewoon veel zin om de Champions League te spelen met deze club én deze trainer. Het muziekje voor de match vorige week... Incroyable.”

Toch houdt Butez de deur open voor een transfer. “Als er een club komt met een mooi project zeg ik: 'Waarom niet?' Met een mooi project bedoel ik zowel sportief als familiaal. (benadrukt) Maar ik ga nóóit een transfer forceren. Ik ga niet vertrekken om te vertrekken, heb geen obsessie om Antwerp te verlaten.”

Burnley werd al genoemd in juli, maar dat ging niet door. “Het is delicaat om nu 'ja' of 'neen' te zeggen op een eventuele transfer. We zitten in een fiftyfiftysituatie. Mijn goesting om te vertrekken is niet groter dan mijn goesting om te blijven.”

En daar kunnen zijn ploegmaten wel eens een rol in spelen. “Ik herinner me nog een gesprek met Toby onlangs. We waren iets gaan drinken met de ploeg. Hij pakte me vast en zei: 'Ik wil de Champions League spelen met deze club. En ik wil dat jij daarvoor blijft'.”