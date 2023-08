Opnieuw lucratieve deal voor Yannick Carrasco? "Persoonlijk akkoord bereikt"

En zo kiest ook Carrasco voor het grof geld van Saudi-Arabië. Volgens transferexpert Santi Aouna zal Al-Shabab zeer binnenkort een bod uitbrengen op Carrasco.

Het zou de tweede keer zijn dat de 29-jarige flankspeler kiest voor een niet-Europees avontuur. Tussen 2018 en 2020 speelde hij voor het Chinese Dalian Yifang, om daarna terug te keren naar Atlético Madrid.

Bij Atlético stond hij maandagavond nog in de basis en zag hij zijn club met maar liefst 0-7 winnen in de Madrileense derby tegen Rayo Vallecano. Carrasco werd naar de kant gehaald in minuut 68.

🚨 Al-Shabab have reached an agreement on personal terms with Yannick Carrasco. 🇸🇦



Pini Zahavi has told Atlético that he will bring an official offer from the Saudi club to them before the window shuts.



(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/Mq5w1ysyU1