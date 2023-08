Transferperiode loopt op zijn einde: CEO van Union SG zegt wat er nog op til is

Union SG zag deze zomer heel wat sterkhouders vertrekken. De zomermercato loopt nog eventjes door in ons land.

Op 1 september om middernacht loopt de zomermercato ten einde in de meeste Europese competities. In ons land duurt de transferperiode echter nog tot 6 september.

Bij Union SG is het ontzettend druk geweest. De club zag heel wat sterkhouders vertrekken en moest dus ook noodgedwongen veel nieuwe krachten binnenhalen voor dit seizoen.

Voor CEO Philippe Bormans ligt er echter nog werk op tafel. “De start van het seizoen was niet gemakkelijk, maar de nieuwkomers en de blijvers die vorig jaar niet veel speelden, hebben laten zien dat ze ook over veel kwaliteiten beschikken, en dat ze weer een goed team willen vormen”, vertelt hij bij de RTBF.

Er is nog wat tijd. “Eén week om transfers te laten tekenen en we willen nog steeds een spits vastleggen. Daarnaast kijken we naar opportuniteiten, maar de extra aanvaller is een prioriteit. Er zijn op dit moment nog meerdere optie, we zullen zien.”

Ook uitgaande transfers zijn nog mogelijk. “Er is nog van alles mogelijk, dat is altijd het geval, maar ik denk niet dat er last minute nog spelers de club zullen verlaten.”