Heeft Westerlo mentale kracht om na optaters terug te slaan? Na 'catastrofe' zijn nu routiniers als Chadli & co aan zet

Westerlo heeft al enkele serieuze optaters moeten verwerken. Het zal de nodige mentale kracht moeten opbrengen om daar van te herstellen.

Met vier nederlagen en één gelijkspel staat Westerlo voorlaatste. Het moest al enkele tikken incasseren. De nederlaag op de vorige speeldag, waarbiij het van 2-0 van 2-3 ging, was het pijnlijkst. Heeft Westerlo de veerkracht om daar van te herstellen? Lukas Van Eenoo denkt van wel.

Routiniers moeten jongeren helpen

"Er zijn veel nieuwe spelers, veel jonge gasten. Dan gaat het natuurlijk anders, maar ik denk wel dat we de spelers hebben die de groep kunnen meetrekken. We gaan dat proberen. Het is aan mannen zoals mij, Nacer Chadli en Roman Neustädter om onze ervaring te laten spreken en de jonge gasten te helpen", weet de middenvelder.

Eén van die jonge gasten is de 20-jarige aanvaller Matija Frigan. "De mentale toestand na die 2-3 was een catastrofe, maar nieuwe trainingen en een nieuwe week zetten weer een andere toon. We proberen nu onze volgende wedstrijd te winnen. Lucas Stassin en ik vormen vooraan een complementair duo, maar het gaat om het hele team."

Van die positie onderaan de stand wil Van Eenoo niet te veel wakker liggen. "We moeten ons niet te veel op het klassement focussen. Het is belangrijk dat we eerst een resultaat boeken en binnen een paar matchen zien we wel waar we staan."

Ook positieve punten

Wat niet wil zeggen dat de man die aan zijn zesde seizoen in de Kempen is begonnen, geen oog heeft voor de realiteit van de dag. "De realiteit is natuurlijk dat je met 1 op 15 niet naar de eerste plekken moet kijken. Het is zuur, maar er zijn zeker ook positieve punten en die moeten we onthouden."