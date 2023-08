OFFICIEEL: Big Rom is een Romein: "Dat maakte indruk op mij"

De kogel is door de kerk: Romelu Lukaku wordt door Chelsea tot het einde van het seizoen uitgeleend aan AS Roma, zo bevestigde de Italiaanse club donderdagmiddag.

"De verwelkoming die ik hier gekregen heb van club en fans is nog een extra stimulans om alles te geven voor mijn nieuwe team", zo vertelt Lukaku in een eerste reactie op de clubkanalen. "Als tegenstander maakte ik kennis met de sfeer in het Olimpicostadion, ik voelde de warmte van de Roma-spelers en vandaag is het leuk daar deel van uit te maken", aldus Lukaku, die in de Italiaanse hoofdstad rugnummer 90 zal dragen.

"De voorbije dagen heb ik de eigenaren van de club ontmoet en raakte ik onder de indruk van hun ambitie. Nu komt het erop aan te werken, nederig te zijn en wedstrijd na wedstrijd beter te worden. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."

Roma was na de zware kwetsuur van Tammy Abraham op zoek naar een diepe spits en heeft die met Big Rom gevonden. "Met zijn komst halen we heel wat ervaring en professionaliteit in huis", aldus sportief directeur Tiago Pinto. "Het was mooi om te zien hoe de tifosi hem op de luchthaven verwelkomden."

Het zou gaan om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. De dertigjarige Lukaku heeft bij zijn tweede passage bij Chelsea nog een overeenkomst tot medio 2026, maar komt er niet meer voor in de plannen van de nieuwe eigenaars en wou er zelf ook vertrekken.

Een verlengd verblijf bij Inter leek lange tijd de meest voor de hand liggende oplossing, totdat een uiteindelijk mislukte flirt met Juventus breed werd uitgesmeerd in de Italiaanse kranten.