Robert Lewandowski komt met opvallende verklaring voor match tegen Osasuna

Osasuna werd donderdag door Club Brugge uitgeschakeld in de Conference League. Vanavond geeft het team in de eigen competitie FC Barcelona partij.

Vanavond is FC Barcelona te gast in Pamplona om er Osasuna in La Liga partij te geven. Voor Robert Lewandowski heeft die match geen al te goede herinneringen. Vorig seizoen werd hij er nog uitgesloten.

En dat wil de Pool duidelijk niet nog een keertje meemaken. Enkele uren voor de wedstrijd haalt hij snoeihard uit naar de scheidsrechters in de Spaanse competitie.

“De Spaanse scheidsrechter vermoorden La Liga. Daardoor is de competitie aanvallend niet aantrekkelijk”, zegt hij heel erg duidelijk bij Eleven Sports.

“In sommige situaties laten ze simpelweg te veel toe bij verdedigers. Als ik als aanvaller een overtreding maak, is er opeens een andere interpretatie. Dat is niet normaal. La Liga wil aanvallend spel niet bevorderen.”

Wat er in november van vorig jaar precies gebeurde met Lewandowski in Osasuna kan je HIER nog eens nalezen.