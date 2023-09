Vincent Kompany waarschuwt na nieuw pak rammel: "We moeten beter worden, snel"

Vincent Kompany had zijn start als trainer in de Premier League wellicht anders ingebeeld. Burnley ging vandaag met 2-5 ten onder tegen Tottenham. Een nieuwe afstraffing voor The Clarets.

Burnley begon nochtans sterk met een vroeg doelpunt van Lyle Foster, maar Tottenham zette de situatie helemaal recht. Son was met een hattrick andermaal de held van The Spurs, ook aanwinst Maddison liet met onder meer een doelpunt opnieuw zien waarom hij van goudwaarde is voor Tottenham.

Kompany beseft dat er met zijn club nog heel veel werk op de plank ligt. De Engelse promovendus slikte in totaal al 11 tegendoelpunten in amper 3 wedstrijden. “Dat stoort me, maar het is iets waar we aan kunnen werken."

“Zowel tegen Machester City, Aston Villa als Tottenham creëerden we heel wat kansen en dat stemt me dan weer wel tevreden. Dat we met 0 op 9 aan de competitie begonnen zijn, was ergens te verwachten. We speelden tegen drie uitstekende tegenstanders, maar dat is geen excuus. Het was niet genoeg om op dit moment te kunnen concurreren met een team van dat niveau. We moeten beter worden, snel.”