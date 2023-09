šŸŽ„ Club vindt geniale oplossing om nooit meer buitenspel te staan!

Al jarenlang wordt er stevig gediscussieerd over buitenspel in het voetbal. In de Zweedse derde klasse is er nu een club die ervan overtuigd is de buitenspelregel te hebben omzeild.

De Zweedse derdeklasser Torns IF heeft het voetbalregelement dat opgesteld werd door de IFAB eens heel goed doorgenomen. De club las dat het eerste contactpunt van een pas gebruikt wordt om te bepalen of er sprake is van buitenspel. De club maakte een ludiek filmpje op YouTube waarin de coach de nieuwe tactiek uitlegt. De speler die de pass gaat geven balanceert de bal op zijn voet. Vanaf dat moment is het eerste contactpunt gemaakt en zouden zijn aanvallers niet meer offside kunnen staan. Ze noemden het de 'Torns Pass'. De IFAB reageerde volgens de club al op hun interpretatie van de regel. "Dit is amusant en interessant. In de geest van het spel is dit natuurlijk offside en het balanceren van de bal op de voet kan gezien worden als een andere beweging dan een pass." Toch zou de IFAB nakijken of de verwoorden van hun regel niet aangepast moet worden.