Stopt Eden Hazard met voetballen? Spaanse krant lijkt het te weten

De toekomst van Eden Hazard is al een poos lang heel onzeker. Toch lijken ze in Spanje te weten wat de volgende stap van de ex-Rode Duivel wordt.

Zo weet de Spaanse sportkrant Marca te vertellen dat Eden Hazard nog heel gelukkig is in Madrid. “Hij is blij met zijn leven in Madrid. Het leven is er voor een voetballer dan ook simpel. Bovendien is er nog altijd de band met Real aangezien een van zijn zoons bij de jeugd van Real speelt."

Toch zou de ex-Rode Duivel niet staan te springen om opnieuw het veld op te komen. "Hazard was er bij het beëindigen van het contract bij de Spaanse club zeker van dat hij kon blijven voetballen, maar de realiteit bleek anders. De opties die op zijn pad zijn gekomen, konden hem allerminst motiveren om opnieuw aan de slag te gaan."

De kans dat hij een punt achter zijn carrière zal zetten blijft volgens hen groter en grote worden. "Hazard staat dan ook dichter en dichter bij een voetbalpensioen in plaats van te tekenen bij een nieuw club", besluit Marca.