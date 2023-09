Tedesco wil hier vooral nog niet over spreken: "Ik ben zenuwachtiger dan anders"

Het behalen van het EK 2024 zou geen probleem moeten vormen voor de Rode Duivels. Toch blijft Domenico Tedesco op zijn hoede.

In groep F lijken enkel Zweden en Oostenrijk een echte uitdaging voor de Rode Duivels. Tedesco wil nog niet te ver vooruit kijken. "Ik ben zenuwachtiger dan anders. Ik vind dat we al te veel over het EK 2024 spreken. Dat is niet goed. We mogen niet denken dat we er al zijn", vertelde hij op de persconferentie voor Azerbeidzjan.

Een land dat we volgens hem toch niet moeten onderschatten. "Elke wedstrijd is moeilijk. Je moet verder kijken dan alleen de uitslag. 5-0 verloren in Zweden maar dat was echt overdreven. Ze hadden zelfs op voorsprong kunnen komen."

Onze bondscoach had het ook nog even over Romelu Lukaku. "Hij is klaar om te spelen. Hij speelde misschien niet veel met Roma maar hij is altijd fit gebleven. Zelfs als hij niet gespeeld had met Roma, was hij gestart. Hij is onze aanvoerder en een heel belangrijke speler", klinkt het glashelder.