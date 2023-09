Van der Elst komt met waarschuwing voor leidersfiguur Onana: "Daar zit een gevaar in"

Dat Amadou Onana een sterke persoonlijkheid is, zal niemand ontkennen. Franky Van der Elst is fan, maar komt met een waarschuwing voor de jonge middenvelder.

Amadou Onana weet het zeker: ooit wordt hij de nieuwe aanvoerder van de Rode Duivels. Franky Van der Elst is niet verbaasd. “Dat hij een persoonlijkheid is, was al duidelijk van in het begin. Als je doorgestuurd wordt bij zoveel clubs en dan naar het buitenland trekt…"

"Dat toont aan dat je veel doorzettingsvermogen en geloof in jezelf hebt. Dat is nodig als je een leider wil zijn. Als je ergens binnenkomt en niets uitstraalt, lukt dat niet", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De defensieve middenvelder moet er echter voor oppassen dat hij zich niet té fel willen laten zien. "Het gevaar zit erin dat Onana zich op het veld ook als leider wil profileren en daardoor wat te veel voorop gaat in de strijd. Remember Qatar: twee matchen, twee gele kaarten en hij was geschorst. In principe gaat hij daar wel slimmer in worden", is hij overtuigd.