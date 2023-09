Paul Pogba in het oog van de storm en vernietigt zijn eigen carrière

De carrière van Paul Pogba hing al aan een zijden draadje, maar nu stort hij zichzelf helemaal de dieperik in. Mogelijk zit zijn carrière erop.

De al hobbelige loopbaan van Paul Pogba wordt een zware bergrit. De middenvelder van Juventus zou aan het begin van dit seizoen betrapt zijn op dopinggebruik, zo meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Op heterdaad betrapt

Na de wedstrijd tegen Udinese op 20 augustus zou Pogba positief hebben getest op het gebruik van testosteron. Ondanks dit incident speelde de Franse middenvelder nog wel in de daaropvolgende wedstrijden tegen Bologna en Empoli.

Carrière in het slop

Dit is opnieuw een pijnlijke ontwikkeling in de carrière van Pogba. Nadat hij bij Manchester United naar de achtergrond was verdwenen, keerde hij in 2022 terug naar Juventus. Helaas werd hij geplaagd door een ernstige knieblessure en had hij daarnaast te maken met fysieke problemen. Als gevolg hiervan heeft hij slechts twaalf wedstrijden gespeeld sinds zijn terugkeer naar Turijn.

Pogba werd door de Franse bondscoach, Didier Deschamps, ook niet opgeroepen deze interlandperiode.