Schoot AS Roma de hoofdvogel af? Dit mag je van Romelu Lukaku verwachten

De transfermarkt in de Serie eindigde met een toptransfer. Romelu Lukaku trok naar AS Roma.

Hij werd er als een absolute toptransfer binnengehaald. Duizenden fans verwelkomden Big Rom toen hij in Rome op de luchthaven landde. Ook Walter Baseggio is ervan overtuigd dat dit een absolute voltreffer weten.

Dat vertelt hij in een interview op de sociale media van transferjournalist Gianluca Di Marzio. “Roma heeft de juiste keuze gemaakt door een speler met zijn profiel binnen te halen”, zo klinkt het.

De verwachtingen mogen hoog liggen. “Er werd gesproken over Inter en Juventus, maar Roma wist hem op het juiste moment te strikken. Wie Lukaku kent, weet dat hij ook in Rome het goed zal doen. Het hele team zal voor hem spelen.”

Al is Lukaku nog niet topfit. “Hij heeft nog een paar wedstrijden nodig, want hij is nog niet 100 procent. De matchen met de nationale ploeg en dan nog drie of vier wedstrijden zullen hem in staat stellen om zijn beste vorm te vinden. Het is duidelijk dat Roma een speler als Romelu hard nodig heeft.”