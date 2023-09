Crisis in Neerpede? Paars-witte jonkies winnen prestigieus toernooi in Zuid-Korea én geven enkele Europese toppers het nakijken

De voorbije maanden kozen een pak jonge talenten voor een vertrek bij RSC Anderlecht. Al is de jeugdopleiding van paars-wit nog steeds dé referentie in België. Dat hebben de U18 bewezen in Zuid-Korea.

De voorbije dagen streden de U18 van RSC Anderlecht in Zuid-Korea op de K League Incheon Youth Cup. Op dat internationaal toernooi kruisen acht Aziatische teams de degens met vier clubs uit Europa.



En de laureaat werd uiteindelijk... de Belgische recordkampioen. Anderlecht won in de finale met het kleinste verschil van het Japanse Tokyo Verde. South Korean K League Incheon Youth Cup winners. 🟣⚪ Neerpede représente, partout dans le monde. Meer op https://t.co/K9iTttn2WS pic.twitter.com/dGWyYYvPH6 — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) September 12, 2023 Leuk om weten: ook Real Sociedad, Wolverhampton Wanderers en Valencia CF waren van de partij. René Peeters werd bekroond tot beste coach van het toernooi, Anderlecht-talent Aboubacar Conté tot beste speler.