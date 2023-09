Europese lijst Antwerp: twee verrassende namen, sterkhouder mogelijk fit voor FC Barcelona

De Europese spelerslijst van Antwerp voor de Champions League staat op de website van de UEFA. Bjorn Engels is er wel bij, Sam Vines niet.

Het doet vermoeden dat de blessure van de Amerikaan toch in die mate ernstig is, dat hij de groepsfase van de Champions League aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Vines liep in de wedstrijd tegen Union een blessure op.

Bjorn Engels en Dorian Dessoleil zijn er wel bij. Het is echter onwaarschijnlijk dat zij wel minuten zullen maken. Engels speelde zijn laatste wedstrijd op 5 februari 2022, terwijl ook Dessoleil niet in de plannen van Van Bommel past.

Positief nieuws: er is goede hoop dat Toby Alderweireld fit geraakt voor de eerste wedstrijd in en tegen FC Barcelona op 19 september.