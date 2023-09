Rode Duivels-fans opgelet: UEFA heeft goed nieuws voor iedereen die EK wil bijwonen

Het EK-voetbal zal volgende zomer in Duitsland doorgaan. De UEFA kwam nu met goed nieuws voor de fans.

Zo zullen vanaf 3 oktober tickets online beschikbaar zijn op hun ticketplatform. Het gaat om 1,2 miljoen exemplaren. Fans kunnen dan een account maken op de website waar de tickets worden aangeboden om hun kans te wagen.

De tickets worden toegewezen door een soort van loterijsysteem. Hierbij zal iedereen die zich heeft aangemeld evenveel kans hebben om tickets te bemachtigen. De prijs van de tickets valt tussen de 30 en 2.000 euro.

Het EK in Duitsland zal van 14 juni tot en met 14 juli doorgaan. De Rode Duivels zijn na hun overwinning tegen Estland en na de overwinning van Oostenrijk tegen Zweden, zo goed als zeker van hun kwalificatie. De supporters van de Rode Duivels kunnen op 3 oktober dus maar best even naar het ticketplatform surfen.