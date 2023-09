Inter Milan maakt brandhout van AC Milan in stadsderby en duikt de geschiedenisboeken in

Inter Milan maakte zaterdagavond brandhout van zijn stadsrivaal AC Milan. Inter won met 5-1, Henrikh Mkhitaryan was de uitblinker van de avond.

Lang had de 'thuisploeg' niet nodig om tempo in de match te brengen. Mkhitaryan scoorde na vijf minuten al de 1-0. Na 38 minuten verdubbelde Thurman de voorsprong. Na de koffie kon Rafael Leao er 2-1 van maken, we leken terug een wedstrijd te hebben. Dat was echter buiten Mkhitaryan gerekend die op de 69e minuut zijn tweede tegen de netten trapte.

Met nog een penalty en in de extra tijd een vijfde doelpunt, werd AC Milan vernederd in de stadsderby. Beide ploegen hadden 9 op 9 voor de wedstrijd, maar nu staat Inter alleen op kop met 12 punten in de Serie A. Juventus achtervolgt van kortbij met 10 punten.

Voor AC Milan was het hun zwaarste Derby della Madonnina nederlaag sinds 2009. Overigens ook de eerste keer dat ze vijf doelpunten tegen kregen sinds 1974. Er waren geen Belgen bij vanavond. Aster Vranckx, Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers vertrokken deze zomer allemaal bij rood-zwart uit Milan.