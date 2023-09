Peter Maes weer aan de bak en kiest voor onverwachte uitdaging

Peter Maes is terug van weggeweest. De Belgische voetbaltrainer heeft een nieuwe verrassende uitdaging gevonden.

Zo zal Peter Maes vanaf nu aan het roer staan bij Willem II in Nederland. Dat meldt de club zelf via zijn officiële kanalen. De nieuwe oefenmeester van Willem II reageerde al even kort via de website van de club.

Zo haalde Maes zijn woelige periode naar boven omtrent 'Operatie Propere Handen'. "Afgelopen zomer heb ik een vervelende periode afgesloten door te schikken met de belastingdienst, waardoor dat hoofdstuk nu definitief voorbij is."

Hij kijkt logischerwijs ook met enthousiasme uit naar zijn nieuwe job. "Ik kijk vooruit naar wat ik graag doe: bezig zijn met voetbal. Ik ben Willem II dankbaar voor de kans die zij mij bieden en heb alle vertrouwen in een succesvolle samenwerking."