Muja met Antwerp tegen 'zijn' Barcelona: "Grootste match uit mijn leven"

Antwerp FC won vrijdagavond met 0-3 op het veld van KVC Westerlo. The Great Old heeft na deze overwinning al meteen een erg leuke match om naar uit te kijken.

Zo speelt Antwerp dinsdag op het veld van Barcelona. Door werkzaamheden niet in het Camp Nou maar wel in het Olympisch Stadion Lluís Companys. Een wedstrijd die ongetwijfeld de geschiedenisboeken in zal gaan.

Dat geldt ook voor Arbnor Muja die een geweldige invalbeurt maakte in Westerlo. "De wedstrijd tegen Westerlo was een boost voor mij maar ook voor het team. Tegen Barcelona wordt het de grootste wedstrijd uit mijn leven."

Het geluk valt duidelijk af te lezen van het gezicht van de winger. "Ik ben al van kleins af aan een Barcelona-fan. Ik ga nu tegen ‘mijn’ team spelen dus (lacht). Het zal zeker een goede herinnering worden en ik hoop dat we een goed resultaat kunnen neerzetten."

Hij vertelde ook even over zijn jeugdidolen, al is er momenteel ook een speler bij Barcelona waar hij specifiek naar opkijkt. "Mijn favoriete spelers bij Barcelona waren altijd Lionel Messi, Andres Inesta, Henry en Xavi. Van het huidige team zou ik Frenky De Jong zeggen. Ik kijk elke wedstrijd van hen."