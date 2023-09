Castro-Montes blikt vooruit op Europa League-wedstrijd tegen Toulouse

Union SG speelt donderdag zijn eerste wedstrijd van de groepsfase in de Europa League. Alessio Castro-Montes blikt alvast even vooruit op de wedstrijd.

Union verloor afgelopen weekend met 0-2 van Genk. Castro-Montes hoopt deze zure nederlaag door te spoelen met een Europese winst. “Ik heb niet echt een idee hoe sterk Toulouse is, het is moeilijk in te schatten", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

"Maar ik weet wel dat het enorm belangrijk is om een Europese campagne goed aan te vatten. Hopelijk houden we de drie punten thuis, en dan is de wedstrijd tegen Genk al helemaal vergeten."

De kern is niet te lang blijven hangen bij het teleurstellende resultaat tegen de Limburgers. "Het is positief dat de wedstrijden zo snel op mekaar volgen, want zo kunnen we de knop sneller omdraaien. Vanaf maandag lag de focus meteen op Toulouse. Onze prestatie tegen Genk was bemoedigend, maar uiteindelijk telt het resultaat. We moeten echt makkelijker scoren. Ik speel misschien toch liever een mindere wedstrijd waarin we toch winnen, dan wat ons zaterdag overkomen is."