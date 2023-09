Sven Jaecques over Sam Vines die niet op de Europese lijst staat: "Er zijn wel meer van die zaken"

Royal Antwerp FC begint vandaag aan de Champions League. Zonder Sam Vines, die door een administratieve blunder niet op de Europese lijst staat.

Royal Antwerp FC zette per vergissing Björn Engels en niet Sam Vines op de Europese lijst voor de Champions League. Een blunder van formaat.

Volgens Sven Jaecques is dat onderdeel van het leerproces bij The Great Old. “Als club en organisatie zijn we daar inderdaad nog niet klaar voor”, bevestigt de CEO de woorden van Marc Overmars aan Het Laatste Nieuws.

“En in ons team zitten slechts een handvol spelers met ervaring op dit niveau. Dan kán je niet klaar zijn voor zoiets. Maar dat wil niet zeggen dat we geen resultaat willen halen. We hebben onze kern samengesteld zoals we dat voorop hadden gesteld. Evenwichtig.”

De blunder met Vines die niet op de Europese lijst staat toont eveneens aan dat er nog werk aan de winkel is. “Er zijn wel meer van die zaken, vaak details, die de pers niet halen. Maar anderzijds zijn er ook dingen die we extreem goed doen.”

“Denk maar aan de transfer van Owen Wijndal. Om 22u07 kregen we een eerste telefoon over hem, en om 24u was hij aangesloten en stond hij op de Europese lijst. Daarvoor zou die persoon een dikke pluim moeten krijgen, maar dat vervalt dan een beetje door het voorval met Sam Vines.”