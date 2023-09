Bij Genk hebben ze hun oordeel over Fiorentina al klaar: "Een ander niveau dan JPL"

Met Fiorentina passeert er vandaag een grote naam in de Cegeka Arena. Een ploeg ook die Genk moet liggen. Waarom? Ze spelen niet echt op z'n Italiaans.

De spelers van Genk kijken uit naar de confrontatie met de Italianen. Ook de supporters, want veel Limburgers hebben affectie en verbondenheid met de Italiaanse cultuur. En het zou wel eens een leuk avond voor iedereen kunnen worden.

Fiorentina is een atypische Italiaanse ploeg. Ze denken niet eerst aan verdedigen, maar vooral aan scoren. In de Serie A is hun doelpuntensaldo niet toevallig 9-9. Genk is in België dan weer wel de best verdedigende ploeg met slechts 2 tegendoelpunten en 8 gescoorde goals.

Bryan Heynen volgt de Serie A op de voet en kan perfect inschatten waar ze voorstaan. "Fiorentina speelt verzorgd en energiek voetbal. Ze spelen vooral op techniek om hun kansen te creëren. Het wordt een uitdaging, want het is een ander niveau dan in de Jupiler Pro League."