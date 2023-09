Drama voor Zulte Waregem dat één van zijn grootste talenten ziet uitvallen

Zulte Waregem neemt het vrijdagavond op tegen Deinze, maar kreeg slecht nieuws te verwerken. Dit maakte ze donderdag bekend.

Zulte Waregem liet weten dat Pape Demba Diop een lange tijd aan de kant zal staan. In de wedstrijd tegen Jong Genk liet hij namelijk een scheur op in zijn buikspieren. Daarbij bleef het niet want hij scheurde ook zijn adductoren.

Een grote tegenvaller voor Zulte Waregem die zo één van hun grootste talenten zien uitvallen. Pape Demba Diop is een 20-jarige Senegalese middenvelder die met de U20 van Senegal de Afrika Cup won.

Dit seizoen kwam hij viermaal in actie voor Zulte Waregem. Daarin speelde hij iets meer dan 90 minuten in totaal.