Witsel verdedigt Carrasco, maar is doodeerlijk: "Dat is de enige waarheid"

Niet alleen de transfer van Yannick Carrasco, maar vooral de communicatie erover achteraf was toch bijzonder opmerkelijk te noemen. Axel Witsel verdedigt zijn landgenoot.

Yannick Carrasco maakte voorbije zomer de overstap van Atlético Madrid naar het Saudische Al Shabab. Op de persconferentie kreeg hij enkele vragen over de mensenrechten in dat land.

"Ik ben er ondertussen al geweest en alles zag er normaal uit. Het is een mooi land en heb niets verkeerd gezien. Cristiano Ronaldo heeft daar toch ook een gewoon leven met zijn vrouw?", was zijn opmerkelijk antwoord.

Natuurlijk gaan we daarheen voor het geld"

Axel Witsel speelde zelf eerder al in Rusland en China, en veroordeelt Carrasco dan ook niet voor zijn keuze in de Spaanse media. “Elke voetballer bewandelt zijn eigen pad. Ik ga nu dus niet zeggen dat het niet juist is om voor Saudi-Arabië te kiezen. Ik heb er op mijn 27ste ook voor gekozen om naar China te gaan. Voor mij heeft Yannick een goede keuze gemaakt."

“Natuurlijk gaan we daarheen voor het geld en niet voor het sportieve project. Dat is de enige waarheid”, reageert hij doodeerlijk. “Dat ook Yannick hier nu voor gekozen heeft, is voor mij prima. Het is toch ook een verrijking, want China was een levenservaring voor mij."