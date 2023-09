Boskamp heeft tip voor Tedesco: "Hij moet altijd in de basis staan"

De ene interlandperiode zit er nog maar op en de volgende staat al voor de deur. Voor Leandro Trossard weer een belangrijke, want hij moet zich beginnen opwerpen als 'titularis incontournable'.

Trossard is het seizoen bij Arsenal op de bank begonnen en kwam daar zelfs in twee wedstrijden niet af. Tegen Everton stond hij net op tijd eens aan de start en scoorde hij meteen. Hij werd beloond met een basisplaats tegen PSV in de Champions League en maakte daar ook een heerlijke treffer.

De aanvaller lijkt zo als linker winger helemaal vertrokken bij The Gunners. "Nou, ik vond Ødegaard en Saka nog beter tegen PSV. Maar Trossaardje trapte die bal wel weer heerlijk binnen. Die goal bij de Rode Duivels heeft hem duidelijk deugd gedaan", aldus Johan Boskamp in HBvL.

Het zal Tedesco plezier doen, want hij zoekt nog altijd naar de juiste veldbezetting. "Als hij zo verder doet, moet hij altijd in de basis staan bij de Rode Duivels. Dan kan Tedesco echt niet meer om hem heen", vindt Boskamp.