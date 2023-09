Ronny Deila komt met wel heel straffe uitspraak over match op RSC Anderlecht

Ronny Deila is sinds dit seizoen trainer van Club Brugge. Hij wil de ploeg terug aan de landstitel hebben.

De verwachtingen waren bijzonder hoog toen Ronny Deila aangesteld werd als trainer van Club Brugge. Met minder dan de landstitel lijkt zijn opdracht niet geslaagd te zijn.

Deila probeert zijn visie helemaal in blauwzwart te steken, maar het is duidelijk dat de ploeg nog niet helemaal is waar ze zou moeten zijn. In alle geledingen laat Club Brugge nog steken vallen.

“Het is momenteel nog geen honderd procent. Het kan altijd beter. Maar mijn principes zijn wel al merkbaar”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Deila was vorig weekend niet in het Guldensporenstadion om Anderlecht te scouten. “Ik heb de wedstrijd achteraf bekeken en de analisten hebben hun werk gedaan. We zijn dus tot in de puntjes voorbereid – laat daar geen misverstanden over bestaan. Anderlecht kan ons niet verrassen.”

Al zal Brian Riemer hetzelfde zeggen over Club Brugge. Lang twijfelt Deila niet op zijn antwoord op die opmerking. “Maar dat betekent niet dat ze ons kunnen afstoppen.”