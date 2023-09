Verboomen de gebeten hond bij KV Mechelen, Defour wil één zaak benadrukken en deelt ook sneer uit aan Pro League

Nathan Verboomen had het niet onder de markt. Vooral bij KV Mechelen waren ze niet over hem te spreken. Dat verloor dan ook van OHL en trok bij enkele discutabele fases aan het kortste eind.

"Ik heb mijn mening aan de rust al gegeven", verwijst Steven Defour naar zijn uithaal aan het adres van de ref. "Ik ben daarbij ook niet agressief geweest en heb niemand beledigd of aangevallen", wil de trainer van KV Mechelen benadrukken.

Het is klaar en helder wat die mening over Verboomen is. "Hij heeft het niet goed gedaan. Dat creëert een bepaalde nervositeit langs beide kanten. Dan zijn er betwistbare fases die je voor of tegen KV Mechelen kan fluiten." Defour neemt ook een instantie op de korrel. "Je hebt een Pro League die niet wil investeren in doellijntechnologie."

Scoorde Lauberbach voor KVM of niet?

Bij KV Mechelen vroegen ze zich af of de kopbal van Lauberbach niet over de lijn was. Zo ja, dan had dat de 1-1 betekend. "Daarnaast heb je dan nog fases zoals al dan niet handspel. Zo blijf je discussiëren." Ook over de 0-2 werd nog danig gepalaverd.

© photonews

"De tegenstander stapte op Jordi Vanlerberghe zijn voet. Helaas heeft de scheidsrechter het niet zo gezien", zucht Patrick Pflücke. "We kunnen niet tevreden zijn over de scheidsrechter. De eerste helft kwam er zeven minuten blessuretijd bij en dan in de tweede helft 'maar' zes. Dat vond ik ook een beetje raar."

De 0-2 in KVM-OHL discutabel

Elias Cobbaut vond de 0-2 eveneens discutabel en verweet de ref vaak in de val te trappen wanneer ze bij OHL foutjes wilden uitlokken. "Ik hoop dat ze eruit leren", besluit Defour over de spelleiding. "Misschien doen ze dat, misschien niet. Ik weet niet hoe zij hun wedstrijden analyseren."