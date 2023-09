Mourinho steekt loftrompet over Lukaku op, ook al winnen ze niet

AS Roma speelde in de Serie A 1-1 gelijk tegen Torino. Toch was trainer José Mourinho enorm enthousiast over Romelu Lukaku.

Iets na het uur bracht Romelu Lukaku AS Roma op voorsprong op bezoek bij Torino. In de slotfase kon de thuisploeg de bordjes echter nog gelijk brengen. Ondanks de twee verloren punten was trainer José Mourinho enorm lovend voor zijn nieuwe spits. Hij kwam met heel mooie woorden voor Big Rom. “Hij is een fantastische speler. Er zijn nog meer goede aanvallers bij andere teams, maar ik wil hem niet vergelijken. Dat kan ik niet doen. Ik zeg alleen dat ik heel blij ben met hem”, klinkt het. Romelu Lukaku scoorde niet in zijn eerste match voor AS Roma, maar trof in de drie volgende wedstrijden wel telkens raak. Daarmee levert onze landgenoot zijn visitekaartje af, zoals hij dat overal deed waar hij begon met spelen. De gelijkmaker van Torino kwam er via Duvan Zapata, één van de targets van AS Roma mocht Lukaku niet haalbaar geweest zijn. AS Roma staat in de Serie A momenteel pas op een dertiende plaats. De ploeg heeft amper vijf punten uit vijf matchen, maar over dure vogel Romelu Lukaku klaagt niemand in de Italiaanse hoofdstad.