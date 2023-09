Van Bommel heeft eigen mening over "titelkandidaat Gent" en zet eigen speler op zijn plaats: "Heeft het zichzelf moeilijk gemaakt"

Midweektoppers, je moet er toch van houden? Woensdag ontvangt Antwerp leider Gent. The Great Old wil er geen inhaalrace van maken en wil de Buffalo's dus geen 8 punten laten uitlopen.

Mark van Bommel weet alvast dat hij Gift Orban niet moet vrezen, want die is geschorst na zijn duw tegen Eupen. "Je kan dat op twee manieren bekijken", zegt hij bij HLN. "Hij is een gevaarlijke speler, maar ze kunnen er nu een andere speler zetten die ik ook gevaarlijk vind. Tissoudali."

"Of Hein moet verrassen. Gent kan dat opvangen. En voor de amusementswaarde van die match wil je de beste elf op het veld hebben, toch?"

Ondanks die lof ziet hij Gent niet als de uitgesproken titelkandidaat. "Dan zou ik andere teams tekortdoen. Ze zijn één van de kanshebbers, maar in België is de top breed. Je hebt een zevental topclubs."

Van Bommel denkt ook aan roteren, zoals hij dit seizoen (noodgedwongen ook) al verschillende keren moest doen. Maar over één speler kan hij wel duidelijk zijn. Ondanks dat Antwerp maar twee spitsen heeft, zal Michael Frey niet terugkeren bij de A-kern. "Nee, Michael heeft het zichzelf moeilijk gemaakt."