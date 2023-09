Ajax krijgt alweer domper te verwerken: Fans reageren allemaal op dezelfde manier

Ajax werkte woensdagnamiddag zijn wedstrijd tegen Feyenoord af. De bezoekers strooiden nog wat zout in de wonde en maakten er 0-4 van.

De wedstrijd werd hervat nadat afgelopen weekend de thuisaanhang vuurwerk op het veld bleef gooien. Zonder fans dan op woensdag weliswaar en op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt, ging die ook terug van start.

Drie minuten. Zo lang had Feyenoord nodig om opnieuw te scoren. Daarmee maakte Santiago Gimenez zijn hattrick op een wel heel aparte manier... Na drie dagen scoorde hij het derde doelpunt.

Na de nieuwe domper komt Ajax op de 14e plaats in het klassement te staan, en kennen ze hun slechtste seizoensstart in de geschiedenis van de club. Op X, het vroegere Twitter, reageren de fans allemaal hetzelfde. Coach Maurice Steijn moet buiten volgens hen.

Reacties van fans

"Wil je nog iets van dit seizoen maken, stop dan per direct met Steijn."

"We staan 14e. Nul positieve dingen gezien, maar laten we hem nog even tijd geven. Amateurs."

"#Steijnout"

"Het allerslechtste Ajax ooit en letterlijk geen verbetering de afgelopen weken en de trainer mag gewoon blijven zitten?"

"Meest gênante vertoning ooit. Heeft niets te maken met Mislintat, en niets te maken met Eringa. Flikker die trainer er vandaag nog uit anders is het zondag weer ellende."